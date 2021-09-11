Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов отметил, что является сторонником того, чтобы в Украине было 2 языка: украинский, а также английский. Изучить его должны все. В то же время хорошо было бы, если бы страна перешла на латиницу.
Заметьте В Украине появилась женщина-олигарх, – Данилов
Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу,
– отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, английский – язык цивилизованного мира. Он должен стать обязательным в Украине. Одно дело, что изучить его может быть трудно пожилым людям. В то же время молодое поколение должно начинать этот процесс еще в детсадах и школах.
Данилов об английском языке
- Секретарь СНБО ранее отмечал: он убежден, что в Украине должен быть второй язык – английский.
- Его необходимо изучать с детского сада.
- Кроме того, Данилов заявлял: в то же время русский "не надо знать".