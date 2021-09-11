Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в субботу, 11 сентября.
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Относительно олигархов – это такое мужское (дело, – 24 канал), но есть уже одна женщина,
– сказал Алексей Данилов.
- В то же время политик отказался уточнить, кто же эта первая женщина-олигарх.
Стоит отметить, что в "Слуге народа" надеются, что за законопроект об олигархах народные депутаты могут проголосовать во второй половине сентября.
Законопроект об олигархах: детали
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
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