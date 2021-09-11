Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" в суботу, 11 вересня.

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Щодо олігархів – це така чоловіча (справа, – 24 канал), але є вже одна жіночка,

– сказав Олексій Данілов.

Водночас політик відмовився уточнити, хто ж ця перша жінка-олігарх.

Варто зазначити, що у "Слузі народу" сподіваються, що за законопроєкт про олігархів народні депутати можуть проголосувати у другій половині вересня.

Зверніть увагу! Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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