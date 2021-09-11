Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" в суботу, 11 вересня.
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Щодо олігархів – це така чоловіча (справа, – 24 канал), але є вже одна жіночка,
– сказав Олексій Данілов.
- Водночас політик відмовився уточнити, хто ж ця перша жінка-олігарх.
Варто зазначити, що у "Слузі народу" сподіваються, що за законопроєкт про олігархів народні депутати можуть проголосувати у другій половині вересня.
Законопроєкт про олігархів: деталі
Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
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