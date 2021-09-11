Про це глава Мін'юсту повідомив під час виступі на форумі YES Brainstorming.

Актуально Обнятись і заплакати, – Кравчук не розуміє, чому Денісова "піклується" про олігархів

Малюська про заборони для людей зі статусом олігарха

Я не кажу, що хтось потрапить до в'язниці, чи буде конфіскація майна. Просто вони не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях,

– зауважив Малюська.

Також документ передбачає, що на політики та держслужбовці повинні будуть декларувати свої зустрічі та перемовини з олігархами. Після того, як критерії, яким визначатимуть статус олігарха, затвердять, людина матиме пів року, аби не потрапити в реєстр. Зокрема, мовиться про припинення фінансування медіа та політичних сил.

Разумков направив законопроєкт Венеційській комісії

Зазначимо, що раніше законопроєкт з деолігархізації спікер Дмитро Разумков направив на розгляд Венеційської комісії. Це сталось після критики документа від Людмили Денісової. Уповноважена парламенту з прав людини зазначила, що законопроєкт містить положення, які є втручанням в особисте життя.

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Головне про "антиолігархічний" законопроєкт: