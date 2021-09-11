Про це глава Мін'юсту повідомив під час виступі на форумі YES Brainstorming.
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Малюська про заборони для людей зі статусом олігарха
Я не кажу, що хтось потрапить до в'язниці, чи буде конфіскація майна. Просто вони не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях,
– зауважив Малюська.
Також документ передбачає, що на політики та держслужбовці повинні будуть декларувати свої зустрічі та перемовини з олігархами. Після того, як критерії, яким визначатимуть статус олігарха, затвердять, людина матиме пів року, аби не потрапити в реєстр. Зокрема, мовиться про припинення фінансування медіа та політичних сил.
Разумков направив законопроєкт Венеційській комісії
Зазначимо, що раніше законопроєкт з деолігархізації спікер Дмитро Разумков направив на розгляд Венеційської комісії. Це сталось після критики документа від Людмили Денісової. Уповноважена парламенту з прав людини зазначила, що законопроєкт містить положення, які є втручанням в особисте життя.
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Головне про "антиолігархічний" законопроєкт:
- Ініціатива з деолігархізації країни належить президенту Зеленському.
- Відповідний доку мент направили в парламент у квітні 2021 року.
- У липні нардепи проголосували за документ у першому читанні.
- До другого читання до документа внесли понад 1200 правок.