Об этом глава Минюста сообщил во время выступления на форуме YES Brainstorming.

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Малюська о запретах для людей со статусом олигарха

Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму, будет ли конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в оффшорных компаниях,

– отметил Малюська.

Также документ предусматривает, что политики и госслужащие должны будут декларировать свои встречи и переговоры с олигархами. После того, как критерии, которым будут определять статус олигарха, утвердят, человек будет иметь пол года, чтобы не попасть в реестр. В частности, речь идет о прекращении финансирования медиа и политических сил.

Разумков направил законопроект Венецианской комиссии

Отметим, что ранее законопроект по деолигархизации спикер Дмитрий Разумков направил на рассмотрение Венецианской комиссии. Это произошло после критики документа от Людмилы Денисовой. Уполномоченная парламента по правам человека отметила, что законопроект содержит положения, которые являются вмешательством в личную жизнь.

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