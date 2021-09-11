Секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов наголосив, що є прихильником, аби в Україні було 2 мови: українська, а також англійська. Вивчити її мають усі. Водночас добре було б, якби країна перейшла на латиницю.
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Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю,
– наголосив Данілов.
За словами секретаря РНБО, англійська – мова цивілізованого світу. Вона має стати обов'язковою в Україні. Одна справа, що вивчити її може бути важко зробити літнім людям. Водночас молоде покоління має розпочинати цей процес ще у дитсадках та школах.
Данілов про англійську мову
- Секретар РНБО раніше наголошував: він переконаний, що в Україні має бути друга мова – англійська.
- Її необхідно вивчати з дитсадка.
- Окрім того, Данілов заявляв: тим часом російську "не треба знати".