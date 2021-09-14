Я не є фанатом переходу на латиницю, вважаю, що кирилиця є частиною нашої ДНК абсолютно незалежно від російської. Саме кирилицею писали тисячі патріотів України, графіті на стінах Святої Софії до речі теж написані кирилицею.

До теми Фальсифікатор історії: де, як і чому Путін набрехав у скандальній статті

Якщо ми починаємо дискутувати перехід на латиницю, щоб ще далі відійти від Росії, то це грає тільки на логіку Путіна. Пам'ятаєте, він у своїй статті писав, що України немає, вона штучна, а є лише спроби створити з нас "анти-Росію".

Пару років тому один з моїх польських друзів запропонував розглянути ідею одночасного використання (а не відмови!) кирилиці та латиниці, я нею поділився, що до речі створило великий галас. Але для чого відмовлятися від того, що в нас є і що складає частину нас?

Перехід на латиницю не зробить нас автоматично більш передовими та прогресивними. Подивіться, до прикладу, на Японію, Ізраїль чи Південну Корею.

А от вивчати англійську як мову міжнародного спілкування критично важливо. Але для цього потрібно замість дискусій встановити вимоги знання англійської всюди і почати їх дотримуватися. Одночасно з вимогами дати всім шанс на вивчення. Звучить просто.