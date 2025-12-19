Россияне атаковали транспортную инфраструктуру в Одесской области: перекрыта трасса Одесса-Рени
В ночь на 19 декабря российские войска атаковали транспортную инфраструктуру в Одесском районе. Трасса Одесса-Рени перекрыта.
На месте работают спасательные и коммунальные службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА и заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Что известно об атаке на трассу Одесса-Рени?
В ночь на 19 декабря враг атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. Для этого он применил беспилотники.
Движение транспорта по трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.
Спасательные и коммунальные службы работают на месте удара.
Движение ограничено на дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции "Два Столба" в направлении поселка Маяки). Отвод осуществляется на автодорогу М-16 в направлении Кучурганов.
Перекрыт заезд с дороги М-05 Киев-Одесса, а также ограничено движение от села Сафьяны – выезда из Измаила в направлении Маяков.
В течение последней недели враг несколько раз атаковал мосты в Затоке и Маяках. Как отметил в эфире 24 канала Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, подобными ударами россиянами пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, то есть выход к логистике на Дунае.
Какие последствия ночной атаки в Одесской области?
Российские войска ночью 19 декабря терроризировали Одесскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.
Есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение