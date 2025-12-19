Росіяни атакували транспортну інфраструктуру на Одещині: перекрито трасу Одеса-Рені

В ніч на 19 грудня російські війська атакував транспортну інфраструктуру в Одеському районі. Трасу Одеса-Рені перекрито.

На місці працюють рятувальні та комунальні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА та заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Що відомо про атаку на трасу Одеса-Рені?

В ніч на 19 грудня ворог атакував об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі. Для цього він застосував безпілотники.

Рух транспорту по трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці удару.

Рух обмежений на дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки). Відвід здійснюється на автодорогу М-16 у напрямку Кучурганів.

Перекрито заїзд з дороги М-05 Київ-Одеса, а також обмежено рух від села Саф'яни – виїзду з Ізмаїла в напрямку Маяків.

Упродовж останнього тижня ворог кілька разів атакував мости у Затоці та Маяках. Як зазначив в ефірі 24 Каналу Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, подібними ударами росіянами намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, тобто вихід до логістики на Дунаї.

Які наслідки нічної атаки на Одещині?