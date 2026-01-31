Это слезы крокодила, – военный эксперт сказал, как Путин разыграл Трампа с перемирием
- Россия согласилась на частичное перемирие в энергетике, которое должно продлиться до 1 февраля, но продолжала атаковать логистику и гражданский транспорт.
- Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что пауза в обстрелах могла быть связана с нехваткой у врага ракет, ударами по НПЗ.
Россия якобы согласилась на идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии и две ночи воздерживалась от ударов по энергетике. Впрочем враг обстреливал логистику, атаковал гражданский транспорт.
Стоит заметить, что Украина еще в 2025 году предлагала начинать сворачивание боевых действий поэтапно. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, говорилось о перемирии в воздухе, в море, а тогда на суше.
Почему Россия согласилась на частичное перемирие?
Когда к власти пришел Дональд Трамп, он предложил соглашение о всеобъемлющем прекращении огня. Понятно, что Россия его не приняла. Но уже в это время обсуждалось прекращение обстрелов энергетики.
Россияне на это соглашались, а Украина не должна была бить по НПЗ, всем, что связано с горюче-смазочными материалами. Оккупанты существенно уничтожили нашу энергетику, но и у них "подгорает" эта ситуация,
– отметил Игорь Романенко.
Кроме ударов Украины добавилась настоящая эпопея с теневым флотом. Европа обратила внимание на этот вопрос. Поэтому согласование России на перемирие в энергетике точно не исходило из гуманитарных соображений. Российский диктатор в очередной раз "развел" Дональда Трампа, сыграл в спектакль якобы он думает об украинцах.
Это слезы крокодила. Ведь у них такая физиология, что слезы появляются тогда, когда они кого-то съедят. Наша ситуация близка к этому, потому что даже за такой короткий период россияне все равно били по логистике, в воздухе было сотни ударных дронов,
– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.
Не стоит забывать, что уже с 1 февраля заканчивается так называемое "энергетическое перемирие". Именно в это время прогнозируют сильные морозы, поэтому россияне могут снова атаковать.
К тому, пауза в обстрелах могла быть вызвана тем, что врагу не хватает ракет земля-земля. Они уже применяют учебные ракеты, морские, чтобы как-то компенсировать недостаток.
Как продолжается "энергетическое перемирие" с Россией?
- Впервые о перемирии стало 29 января от российских пропагандистов, а впоследствии официальное подтверждение предоставил Дональд Трамп. Он приветствовал согласие Путина на это и добавил, что лично просил его не атаковать Киев и другие города в течение недели. Трамп отметил, что мало кто верил, что Россия согласится.
- Кремль почему-то изложил свои сроки перемирия. Представитель Путина сообщил, что оно продлится не неделю, а только до 1 февраля. Днем 29 января, когда вышло заявление Трампа, Россия все еще атаковала энергетику Украины. Несмотря на это россияне цинично говорили, что согласились на "перемирие" для переговорного процесса.
- Владимир Зеленский отметил, что ночью 30 января энергетику действительно не обстреливали, кроме Донецкой области. Там россияне сбросили авиабомбы на газовую станцию. Впрочем президент заметил, что враг сместил акцент на логистику, в частности поразил вагон Укрзализныци.