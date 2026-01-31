Это слезы крокодила, – военный эксперт сказал, как Путин разыграл Трампа с перемирием

Россия якобы согласилась на идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии и две ночи воздерживалась от ударов по энергетике. Впрочем враг обстреливал логистику, атаковал гражданский транспорт.

Стоит заметить, что Украина еще в 2025 году предлагала начинать сворачивание боевых действий поэтапно. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, говорилось о перемирии в воздухе, в море, а тогда на суше.

Смотрите также "Для Путина это крайне важно": какой интерес России в энергетическом перемирии

Почему Россия согласилась на частичное перемирие?

Когда к власти пришел Дональд Трамп, он предложил соглашение о всеобъемлющем прекращении огня. Понятно, что Россия его не приняла. Но уже в это время обсуждалось прекращение обстрелов энергетики.

Россияне на это соглашались, а Украина не должна была бить по НПЗ, всем, что связано с горюче-смазочными материалами. Оккупанты существенно уничтожили нашу энергетику, но и у них "подгорает" эта ситуация,

– отметил Игорь Романенко.

Кроме ударов Украины добавилась настоящая эпопея с теневым флотом. Европа обратила внимание на этот вопрос. Поэтому согласование России на перемирие в энергетике точно не исходило из гуманитарных соображений. Российский диктатор в очередной раз "развел" Дональда Трампа, сыграл в спектакль якобы он думает об украинцах.

Это слезы крокодила. Ведь у них такая физиология, что слезы появляются тогда, когда они кого-то съедят. Наша ситуация близка к этому, потому что даже за такой короткий период россияне все равно били по логистике, в воздухе было сотни ударных дронов,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Не стоит забывать, что уже с 1 февраля заканчивается так называемое "энергетическое перемирие". Именно в это время прогнозируют сильные морозы, поэтому россияне могут снова атаковать.

К тому, пауза в обстрелах могла быть вызвана тем, что врагу не хватает ракет земля-земля. Они уже применяют учебные ракеты, морские, чтобы как-то компенсировать недостаток.

Как продолжается "энергетическое перемирие" с Россией?