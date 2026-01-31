Це сльози крокодила, – військовий експерт сказав, як Путін розіграв Трампа з перемир'ям

Росія нібито погодилась на ідею Дональда Трампа про енергетичне перемир'я і дві ночі утримувалася від ударів по енергетиці. Втім ворог обстрілював логістику, атакував цивільний транспорт.

Варто зауважити, що Україна ще у 2025 році пропонувала починати згортання бойових дій поетапно. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, мовилось про перемир'я у повітрі, в морі, а тоді на суші.

Чому Росія погодилась на часткове перемир'я?

Коли до влади прийшов Дональд Трамп, він запропонував угоду про всеосяжне припинення вогню. Зрозуміло, що Росія її не прийняла. Але вже у цей час обговорювалося припинення обстрілів енергетики.

Росіяни на це погоджувалися, а Україна не мала бити по НПЗ, усім, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами. Окупанти суттєво знищили нашу енергетику, але й у них "підгорає" ця ситуація,

– наголосив Ігор Романенко.

Крім ударів України додалася справжня епопея з тіньовим флотом. Європа звернула увагу на це питання. Тому погодження Росії на перемир'я в енергетиці точно не виходило з гуманітарних міркувань. Російський диктатор вчергове "розвів" Дональда Трампа, зіграв у виставу нібито він думає про українців.

Це сльози крокодила. Адже у них така фізіологія, що сльози з'являються тоді, коли вони когось з'їдять. Наша ситуація близька до цього, бо навіть за такий короткий період росіяни все одно били по логістиці, у повітрі було сотні ударних дронів,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Не варто забувати, що уже з 1 лютого закінчується так зване "енергетичне перемир'я". Саме в цей час прогнозують сильні морози, тому росіяни можуть знову атакувати.

До того, пауза в обстрілах могла бути спричинена тим, що ворогу бракує ракет земля-земля. Вони вже застосовують навчальні ракети, морські, щоб якось компенсувати нестачу.

Як триває "енергетичне перемир'я" з Росією?