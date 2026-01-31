Варто зауважити, що Україна ще у 2025 році пропонувала починати згортання бойових дій поетапно. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, мовилось про перемир'я у повітрі, в морі, а тоді на суші.
Чому Росія погодилась на часткове перемир'я?
Коли до влади прийшов Дональд Трамп, він запропонував угоду про всеосяжне припинення вогню. Зрозуміло, що Росія її не прийняла. Але вже у цей час обговорювалося припинення обстрілів енергетики.
Росіяни на це погоджувалися, а Україна не мала бити по НПЗ, усім, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами. Окупанти суттєво знищили нашу енергетику, але й у них "підгорає" ця ситуація,
– наголосив Ігор Романенко.
Крім ударів України додалася справжня епопея з тіньовим флотом. Європа звернула увагу на це питання. Тому погодження Росії на перемир'я в енергетиці точно не виходило з гуманітарних міркувань. Російський диктатор вчергове "розвів" Дональда Трампа, зіграв у виставу нібито він думає про українців.
Це сльози крокодила. Адже у них така фізіологія, що сльози з'являються тоді, коли вони когось з'їдять. Наша ситуація близька до цього, бо навіть за такий короткий період росіяни все одно били по логістиці, у повітрі було сотні ударних дронів,
– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.
Не варто забувати, що уже з 1 лютого закінчується так зване "енергетичне перемир'я". Саме в цей час прогнозують сильні морози, тому росіяни можуть знову атакувати.
До того, пауза в обстрілах могла бути спричинена тим, що ворогу бракує ракет земля-земля. Вони вже застосовують навчальні ракети, морські, щоб якось компенсувати нестачу.
Як триває "енергетичне перемир'я" з Росією?
Вперше про перемир'я стало 29 січня від російських пропагандистів, а згодом офіційне підтвердження надав Дональд Трамп. Він привітав згоду Путіна на це й додав, що особисто просив його не атакувати Київ та інші міста упродовж тижня. Трамп зауважив, що мало хто вірив, що Росія погодиться.
Кремль чомусь виклав свої терміни перемир'я. Речник Путіна повідомив, що воно триватиме не тиждень, а лише до 1 лютого. Вдень 29 січня, коли вийшла заява Трампа, Росія все ще атакувала енергетику України. Попри це росіяни цинічно говорили, що погодились на "перемир'я" задля переговорного процесу.
Володимир Зеленський наголосив, що вночі 30 січня енергетику справді не обстрілювали, окрім Донеччини. Там росіяни скинули авіабомби на газову станцію. Втім президент зауважив, що ворог змістив акцент на логістику, зокрема уразив вагон Укрзалізниці.