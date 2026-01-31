Про це у розмові з 24 Каналом розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, пояснивши, чому в Росії посадовцям заборонили коментувати енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Також президент України наголосив, що те, як проходитиме цей процес залежатиме від партнерів, зокрема, США. Водночас Україна готова "дзеркально утримуватися від ударів".

До теми "Джентльменська угода": NYT розкрило деталі енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою

Чому Путін погодився на перемир'я?

Ширяєв зазначив, що з наближенням вирішальної стадії переговорів про укладання мирної угоди, посередником у якій виступає Дональд Трамп, спорадичні, раптові, короткострокові перемир'я відбуватимуться постійно.

Можливо, зокрема, логістичне перемир'я. У різних місцях виникатимуть подібні перемир'я, які є провісниками, репетицією певного припинення вогню,

– пояснив економічний оглядач.

Дуже часто, за його словами, припиненням вогню на тривалий термін їм передують тактичні сегментовані перемир'я. Трамп використовує цей механізм для підведення сторін до основної мирної угоди.

"Якщо судити по тому, що депутатам Держдуми Росії заборонено з боку адміністрації президента критикувати це енергетичне перемир'я, це є ознакою того, що для Володимира Путіна енергетичне перемир'я вкрай важливо. Можна зробити висновок, що росіяни виконують його, тому що пообіцяли Трампу, а якщо пообіцяли, то мають це реалізовувати", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що енергетичне перемир'я схоже на спробу Дональда Трампа "здобути для себе додаткові бали у змаганні за статус найголовнішого миротворця", якій піклується про людей в Україні. Водночас на його думку, це "маніпулятивний хід Росії, яка й так обстрілює українську територію.

Відповідно якихось стратегічних інтересів з боку Росії за цим, на думку економічного глядача, не має.

Росія може ще довгий час терпіти удари по своїй енергоінфраструктурі. Путіну начхати на людей у ​​Бєлгородській чи Курській області, які сиділи тривалий час без електрики та тепла. Удари України по російській енергоінфраструктурі у відповідь не такі болючі, як для народу України удари по інфраструктурі, тому що владі не все одно, вона дуже чутлива до настроїв на місцях,

– наголосив В'ячеслав Ширяєв.

З іншого боку, Україна, як зауважив він, розуміє, чому вона терпить ці поневіряння, адже має найвищу мету зберегти себе. В Росії ж, якій ніхто не погрожував і яку ніхто не збирався нищити, не зрозуміло, навіщо терпіти всі ці проблеми. Тому, додав економічний оглядач, існує когнітивний дисонанс, тому що немає мети, заради якої варто платити таку ціну.

Що відомо про енергетичне перемир'я?