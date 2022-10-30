Никто и слова не сказал, – переселенка из Мариуполя разрушила миф о русскоязычных во Львове

К сожалению, Россия заставила миллионы украинцев покинуть свои дома, спасаясь от войны. В частности, Елену Коваленкову, которая с родными выбралась из блокадного Мариуполя.

В интервью 24 каналу для проекта СВОИ она рассказала о жизни во Львове. Женщина поделилась своими эмоциями относительно того, как ее и родных принял город и на своем примере развеяла один из самых популярных мифов.

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О переходе на украинский язык

По словам Елены, она даже не задумывалась над тем, что в Украине есть регион, в котором говорят полностью на украинском. Ведь и в родном городе, и во время поездок в Киев, где она была в декабре прошлого года, она слышала именно русский язык.

Когда она приехала во Львов, она была искренне удивлена. Например, на одном из магазинов увидела надпись: "Украинцы, которые говорят на русском, вы когда говорите на украинском, вы не смешные, а очень хорошие". Вскоре она поняла, что здесь на украинском разговаривают с тобой не только кассиры в супермаркетах, а все.

Так что женщина решила установить своеобразное правило для детей, и для себя, конечно. Согласно ему, дома можно говорить на том языке, на котором они хотят, а вот уже на улице – на украинском. Елена рассказывает, что она с мужем во время разговора могут переходить то с украинского на русский, то наоборот. Но сам процесс запущен.

На них никто не давил и не пытался обидеть

По словам женщины, никто на них не давил. Напротив, им предлагали говорить по-русски, если тяжело или хочется. То же самое касалось ее сына. Когда он играл с детьми на улице, то ему тоже сказали, что может говорить по-русски, если так удобнее.

Никто нас не бил и слова даже не сказал. Бывает такое, что мы гуляем, подходят люди и спрашивают, что как так, что я говорю по-украински, а дети отвечают по-русски, как они меня понимают. Я говорю, что они могут говорить, но они маленькие и они не контролируют это,

– добавила она.

По словам Елены, ее дочери проще. Девочка поет на украинском, учит стихи на родном языке. Так что, говорит она, у малышей уже есть в своем запасе сугубо украинские изречения. С сыном немного сложнее, ведь он все еще смотрит русскоязычных блогеров.

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