Перевозил каннабис: на границе с Польшей задержали 24-летнего украинца

Пограничники на пункте пропуска "Краковец" обнаружили каннабис у украинца. Запретное вещество 24-летний мужчина пытался провезти в Польшу в кроссовку.

Обнаружили наркотики с помощью служебной собаки. Об этом в Госпогранслужбе сообщили 7 ноября.

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Пограничники обнаружили каннабис у 24-летнего украинца

На пункте пропуска "Краковец" пограничники заподозрили, что 24-летний мужчина может перевозить запрещенные предметы. Именно поэтому его пригласили в подразделение для дополнительной беседы и проверки.

Впоследствии, с помощью служебной собаки, под стелькой левого кроссовка путешественника, пограничники обнаружили свертки с каннабисом,

– заявили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что уже проинформировали СБУ. Молодому человеку по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств грозит заключение до 8 лет.

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