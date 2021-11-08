Перевозил каннабис: на границе с Польшей задержали 24-летнего украинца
Источник:Госпогранслужба
Пограничники на пункте пропуска "Краковец" обнаружили каннабис у украинца. Запретное вещество 24-летний мужчина пытался провезти в Польшу в кроссовку.
Обнаружили наркотики с помощью служебной собаки. Об этом в Госпогранслужбе сообщили 7 ноября.
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Пограничники обнаружили каннабис у 24-летнего украинца
На пункте пропуска "Краковец" пограничники заподозрили, что 24-летний мужчина может перевозить запрещенные предметы. Именно поэтому его пригласили в подразделение для дополнительной беседы и проверки.
Впоследствии, с помощью служебной собаки, под стелькой левого кроссовка путешественника, пограничники обнаружили свертки с каннабисом,
– заявили в ведомстве.
В ведомстве рассказали, что уже проинформировали СБУ. Молодому человеку по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств грозит заключение до 8 лет.
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Коротко о последних разоблачениях пограничников
- 5 ноября на Буковине разоблачили схему контрабанды сигарет в Румынию. Одна партия была стоимостью 800 тысяч гривен.
- 6 ноября 37-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу. У инспектора появились сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля. Документ оказался поддельным.
- 7 ноября на Буковине правоохранители задержали 2 мужчин с беспилотными летательными аппаратами. Вероятно, они отслеживали передвижение пограничных нарядов для контрабандной схемы.