Первые конфликты и плохие оценки: как родителям помочь ребенку пережить негативный опыт

Чем взрослее становится ребенок, тем больше случается непривычных ситуаций, в которых он оказывается. Родители могут помочь ребенку справиться с негативными эмоциями.

Для этого необходимо доверять своему ребенку и правильно с ним разговаривать. Как нужно действовать в сложных ситуациях – 24 каналу объяснила образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

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Как разговаривать с ребенком

Когда ребенка ведут на детскую площадку, в садик или в школу, он оказывается в мире различных ситуаций, где будет испытывать много разных эмоций. На примере каждого нового приключения родители должны показывать, как с этим справиться.

Ребенок может поссориться с другим ребенком на детской площадке. Мы спрашиваем, почему ребенок разозлился на Петю. Вот буквально: "Что сделал Петя, что вызвало у тебя такую реакцию?". На примере конфликта с Васей мы пытаемся объяснить некий жизненный концепт. Так, Петя был неправ, забрав игрушку, не спросив разрешения. В следующий раз Пете надо сказать: "Если хочешь поиграть с моей игрушкой – спроси, пожалуйста". Ани Леонила Иоселиани Образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

В случае, если условный Петя не будет спрашивать разрешения – мы забираем наши игрушки и идем играть с Васей. Не надо Петю бить или кричать на него.

нужно понимать, что методы, которые мы, родители, используем в общении с ребенком, он потом сможет использовать в общении с друзьями, одноклассниками, бабушками, дедушками и тому подобное.

В конфликтных ситуациях с другими детьми родители должны вести себя в зависимости от хода событий.

Мы всегда включаем логику. Если мы видим, что ситуация переросла в потенциально опасную – Петя украл у нашего ребенка трактор и начал этим трактором бить ребенка по голове – сразу вмешиваемся. Когда опасности нет – мы доверяем своему ребенку. Он сначала отреагирует так, как захочет. Если нужно – впоследствии мы откорректируем его поведение,

– объяснила Иоселиани.

Ребенку нужно доверять / Фото Pixabay

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Право на ошибку

Нельзя отнимать у ребенка право на ошибку и возможность получить опыт. Так он учится. Из своего опыта ребенок должен сделать какие-то выводы, которые мы в случае необходимости также откорректируем.

Эту необходимость Иоселиани объяснила на примере обуви. Ребенку можно десять миллионов раз сказать, что нужно завязывать шнурки на кроссовках, но пока он один раз не упадет, наступив на незавязанные шнурки, он не поймет и не запомнит. То есть он должен получить собственный опыт.

Если ребенок на базе собственного опыта делает вывод, что каждый мальчик Петя плохой и не умеет делиться – это неправильный вывод, мы его корректируем. Если ребенок решает, что именно с этим мальчиком Петей он больше не будет играть, мы говорим: "Окей, я понимаю твое решение и уважаю его",

– добавила психолог.

Задача родителей – научить ребенка, как действовать в различных ситуациях / Фото Pixabay

Тот же принцип работает и когда речь идет об успеваемости в школе. На примере каждой плохой оценки нужно помогать ребенку преодолевать негативные эмоции.

Например, ребенок получил двойку. Можно на него накричать, что он тупой и не получает нормальных оценок. Но так мы ребенка унизим и загоним во фрустрацию и негативные ассоциации с учебой. Можно сказать: "Я вижу, что ты расстроился. Я тоже расстроилась. Мне обидно, что ты получил двойку. Как ты думаешь, почему не удалось выполнить это задание?"

– посоветовала Ане Леонила Иоселиани.

В такой ситуации должна быть не жалость, а понимание. Родители должны помочь ребенку преодолеть негативные эмоции.

По словам специалиста, также важно помнить, что ребенок 16 лет мало чем отличается от шестилетки. На каждой стадии жизни дети будут изучать что-то новое и им нужна поддержка и помощь. Злиться на детей любого возраста из-за того, что они что-то не понимают, не поможет ни детям, ни родителям.

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