Первый в мире голод из-за изменения климата может возникнуть на Мадагаскаре

Мадагаскар столкнулся с засухой – самой сильной за последние 40 лет. Эксперты считают, что катастрофическая ситуация возникла на юге страны из-за изменения климата и даже может привести к голоду.

Засуха продолжается уже в течение нескольких месяцев. Как сообщил координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного, в зоне риска – сотни тысяч человек.

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От последствий засухи страдают 3 миллиона человек

Худшая ситуация в двух южных районах страны. Три миллиона человек страдают от последствий засухи. В городе Амбоасари-Итсима уже 75% населения недоедают. 14 тысяч – фактически голодают.

Проблема местного сельского хозяйства не только в малом количестве осадков, но и в сильных песчаных бурях. Ведь песок портит плодородие почвы.

Люди вынуждены попрошайничать

На юге Мадагаскара уже объявили чрезвычайную ситуацию.

В июне в пострадавшие регионы уже наведывали представители миссии ООН. Люди рассказывали, что вынуждены покидать свои дома в поисках пищи. Они потребляли цветы кактусов и саранчу. Дети вынуждены попрошайничать, цены на продукты сильно выросли.

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Доставку гуманитарной помощи осложняет плохая инфраструктура. Еще в начале года для страны пожертвовали 40 миллионов долларов, это позволило помочь 800 тысячам человек. Однако засуха не прекращается, поэтому эти фонды иссякли.