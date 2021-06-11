Что происходит в Эфиопии

На севере Эфиопии специалисты наблюдают голод и предупреждают, что дальше ситуация будет еще хуже. Об этом говорится в анализе ситуации, который проводили при поддержке ООН и главы гуманитарных организаций Марка Лоукока.

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Анализ показал, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в регионе Тиграй, а также в соседних Амхаре и Афаре. Там фиксировали голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.

По состоянию на май 5,5 миллиона человек столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе, и ситуация, вероятно, ухудшится к сентябрю.

В то же время, официального объявления о голоде в отчете нет. Ведь он объявляется только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедании и голоде:

не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания с ограниченными возможностями справиться с этим;

показатели острого недоедания превышают 30%;

смертность превышает два человека в день на 10 тысяч населения.

Почему возникла сложная продовольственная ситуация

Перемещение населения, ограничение передвижения;

гуманитарный доступ ограничен;

потеря урожая и средств к существованию;

дисфункциональные рынки;

боевые действия, в результате которых 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Всемирная продовольственная программа ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и детское агентство ЮНИСЕФ призвали к немедленным действиям, чтобы преодолеть кризис.

Справка. В 1984 году Тиграй и соседняя провинция Волло были эпицентром голода. Он случился из-за сочетания засухи и войны. В результате погибло от 600 тысяч до 1 миллиона человек.