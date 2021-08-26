Перший у світі голод через зміни клімату може виникнути на Мадагаскарі

Мадагаскар зіткнувся з посухою – найсильнішою за останні 40 років. Експерти вважають, що катастрофічна ситуація виникла на півдні країни через зміни клімату і навіть може призвести до голоду.

Посуха триває вже протягом кількох місяців. Як повідомив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саноґо, в зоні ризику – сотні тисяч людей.

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Від наслідків посухи страждають 3 мільйони людей

Найгірша ситуація у двох південних районах країни. Три мільйони людей страждають від наслідків посухи. Так у місті Амбоасарі-Ітсіма вже 75% населення недоїдають. 14 тисяч – фактично голодують.

Проблема місцевого сільського господарства не лише у малій кількості опадів, а й в сильних піщаних бурях. Адже пісок псує родючість ґрунту.

Люди змушені жебракувати

На півдні Мадагаскару вже оголосили надзвичайну ситуацію.

У червні у постраждалі регіони вже навідувались представники місії ООН. Люди розповідали, що змушені покидати свої домівки в пошуках їжі. Вони споживали квіти кактусів та сарану. Діти змушені жебракувати, ціни на продукти сильно зросли.

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Доставку гуманітарної допомоги ускладнює погана інфраструктура. Ще на початку року для країни пожертвували 40 мільйонів доларів, це дало змогу допомогти 800 тисячам осіб. Проте посуха не припиняється, отож ці фонди вичерпались.