Pfizer после CoronaVac: в Украине начали действовать новые схемы вакцинации против COVID-19

В Украине разрешили совмещать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Такое решение принял Минздрав согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕІ) от 23.12.2021. Также после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca.

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Новая схема вакцинации украинцев

Отныне возможны такие схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19:

первая доза CoronaVac/Sinovac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca;

интервал между вводами для всех схем – 28 дней;

такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Новые схемы вакцинации беременных

Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, следует использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Что такое бустерная доза вакцины и зачем она

Бустерную дозу вакцины начали колоть людям, которым 2 дозы не дали необходимой защиты.

13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины. В частности для лиц с ВИЧ, раком крови, которые перенесли трансплантацию органов, проходили химиотерапию или лечились большими дозами гормонов.

В конце 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал, что бустер смогут получить люди старше 60 лет.

Глава Минздрава объяснил, что Украина готова к бустерной вакцинации, ведь законтрактовала вакцину Pfizer на следующий год – 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз.

В Украине разрешили 3 "бустерную" дозу вакцины – смотрите видео