Pfizer після CoronaVac: в Україні почали діяти нові схеми вакцинації проти COVID-19

В Україні дозволили поєднувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Таке рішення прийняло МОЗ згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021. Також після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

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Нова схема вакцинації Українців

Відтепер можливі такі схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:

перша доза CoronaVac/Sinovac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca;

інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів;

такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Нові схеми вакцинації вагітних

Жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, слід використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Що таке бустерна доза вакцини та навіщо вона

Бустерну дозу вакцини почали колоти людям, яким 2 дози не дали необхідного захисту.

13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.

Наприкінці 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував, що бустер зможуть отримати люди, старші 60 років.

Очільник МОЗу пояснив, що Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer на наступний рік – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивіться відео