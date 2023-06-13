Письма с вирусными программами: Киевская городская прокуратура предупредила украинцев о злоумышленниках

13 июня 2023, 17:33
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Источник:

Киевская городская прокуратура

Злоумышленники начали рассылать письма с вирусным программами от имени Киевской городской прокуратуры. В ведомстве призвали украинцев быть бдительными.

Сообщения содержат файлы с опасным программным обеспечением. Их ни в коем случае нельзя открывать.

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Злоумышленники рассылают письма от имени прокуратуры

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что спам рассылка происходит якобы от их имени. Однако в ведомстве подчеркнули, что никаких подобных рассылок прокуратура не производила.

Украинцев предупредили, что на электронную почту могут поступать письма с файлами "Спецсообщение" или "Электронная копия служебного письма". Их ни в коем случае нельзя открывать. Такое письмо может иметь вирусную программу.

Если вы получали такое сообщение сегодня после 14.00, не открывайте файл и удалите его сразу.
– призывали в прокуратуре.

Госспецсвязи предупредила о новом компьютерном вирусе

Украинцев предупредили о новой тенденции кибератак, когда хакеры распространяют вирусные программы через электронные письма со счетами и платежными поручениями. Письма содержат ZIP-архив, который после загрузки запускает файл, который устанавливает вредоносное программное обеспечение.

Установив вирусные программы, злоумышленники получают аутентификационные данные:

  • логины;
  • пароли;
  • ключи/сертификаты.

Чтобы бороться с кибератаками, Украина присоединилась к одному из центров НАТО. Собственно, говорится о CCD COE – Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО.

В Хмельницкой области разоблачили злоумышленника, торговавшего персональными данными

В Хмельницкой области разоблачили 36-летнего мужчину, который продавал персональные данные более 300 миллионов человек из разных стран мира, включая Украину и Евросоюз. Злоумышленник был администратором закрытых групп в мессенджере Telegram.

За паспортные данные, регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков, свидетельства о рождении, водительские удостоверения и информацию о банковских счетах злоумышленник требовал от 500 до 2000 тысяч долларов США. Следует отметить, что часть покупателей персональных данных была из России. Конечно, платили они злоумышленнику за персональные данные украинцев рублями.

Автор: Анжеліка Байбак