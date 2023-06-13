Листи з вірусними програмами: Київська міська прокуратура попередила українців про зловмисників

Зловмисники почали розсилати листи з вірусними програмами від імені Київської міської прокуратури. У відомстві закликали українців бути пильним.

Повідомлення містять файли з небезпечним програмним забезпеченням. Їх ні в якому разі не можна відкривати.

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Зловмисники розсилають листи від імені прокуратури

У пресслужбі прокуратури повідомили, що спам розсилка відбувається нібито від їхнього імені. Проте у відомстві наголосили, що жодних подібних розсилок прокуратура не здійснювала.

Українців застерегли, що на електронну пошту можуть надходити листи з файлами "Спецповідомлення" або "Електронна копія службового листа". Їх у жодному разі не можна відкривати. Такий лист може мати вірусну програму.

Якщо ви отримували таке повідомлення сьогодні після 14.00, не відкривайте файл та одразу видаліть його,

– закликали в прокуратурі.

Держспецзв'язку попередила про новий комп'ютерний вірус

Українців попередили про нову тенденцію кібератак, коли хакери розповсюджують вірусні програми через електронні листи з рахунками та платіжними дорученнями. Листи містять ZIP-архів, який після завантаження запускає файл, що встановлює шкідливе програмне забезпечення.

Встановивши вірусні програми, зловмисники отримують автентифікаційні дані:

логіни;

паролі;

ключі/сертифікати.

Щоб боротися з кібератаками, Україна приєдналася до одного з центрів НАТО. Власне, мовиться про CCD COE – Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО.

На Хмельниччині викрили зловмисника, який торгував персональними даними

На Хмельниччині викрили 36-річного чоловіка, який продавав персональні дані понад 300 мільйонів людей з різних країн світу, у тому числі України та Євросоюзу. Зловмисник був адміністратором закритих груп у месенджері Telegram.

За паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, свідоцтва про народження, водійські посвідчення та інформацію про банківські рахунки зловмисник вимагав від 500 до 2000 тисяч доларів США. Варто зазначити, що частина покупців персональних даних була з Росії. Ясна річ, платили вони зловмисникові за персональні дані українців рублями.