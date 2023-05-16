У вівторок, 16 травня, Міністерство закордонних справ нашої держави опублікувало повідомлення про те, що український прапор замайорів біля штаб-квартири CCD COE у Талліні. Це свідчить про те, що Україна приєдналася до цієї організації.

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"Дякуємо за запрошення"

Слід сказати, що Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО був заснований 14 травня 2008 року. Як відомо, він також проводить навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

Сьогодні в штаб-квартирі CCD COE у Таллінні було офіційно піднято прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до цієї організації. Ми дякуємо країнам-спонсорам CCD COE за запрошення України та висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до НАТО,
– йдеться у повідомленні МЗС.

Інші деталі

Зазначимо, що Україна подала заявку на членство до цієї організації ще в серпні 2021 року – себто до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Власне, у цій організації станом на 2022 рік були ще такі члени, що називаються себе державами-спонсорами:

  • Бельгія
  • Болгарія
  • Канада
  • Хорватія
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Іспанія
  • Туреччина
  • США
  • Велика Британія