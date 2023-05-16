У вівторок, 16 травня, Міністерство закордонних справ нашої держави опублікувало повідомлення про те, що український прапор замайорів біля штаб-квартири CCD COE у Талліні. Це свідчить про те, що Україна приєдналася до цієї організації.

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"Дякуємо за запрошення"

Слід сказати, що Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО був заснований 14 травня 2008 року. Як відомо, він також проводить навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

Сьогодні в штаб-квартирі CCD COE у Таллінні було офіційно піднято прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до цієї організації. Ми дякуємо країнам-спонсорам CCD COE за запрошення України та висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до НАТО,

– йдеться у повідомленні МЗС.

We thank the CCDCOE Sponsoring Nations for inviting and express our special gratitude to the Government of Estonia for their support and assistance on the way to NATO CCDCOE! — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

Зверніть увагу! Засновниками CCD COE є Естонія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Словаччина та Іспанія.

Інші деталі

Зазначимо, що Україна подала заявку на членство до цієї організації ще в серпні 2021 року – себто до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Власне, у цій організації станом на 2022 рік були ще такі члени, що називаються себе державами-спонсорами: