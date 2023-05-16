Во вторник, 16 мая, Министерство иностранных дел нашего государства опубликовало сообщение о том, что украинский флаг развевался у штаб-квартиры CCD COE в Таллине. Это говорит о том, что Украина присоединилась к этой организации.

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"Спасибо за приглашение"

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО был основан 14 мая 2008 года. Как известно, он также проводит обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.

Сегодня в штаб-квартире CCD COE в Таллинне был официально поднят флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к этой организации. Мы благодарим страны-спонсоры CCD COE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути в НАТО,

– говорится в сообщении МИД.

We thank the CCDCOE Sponsoring Nations for inviting and express our special gratitude to the Government of Estonia for their support and assistance on the way to NATO CCDCOE! — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

Обратите внимание! Основателями CCD COE являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Словакия и Испания.

Другие детали

Отметим, что Украина подала заявку на членство в эту организацию еще в августе 2021 года – то есть до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Собственно, у этой организации по состоянию на 2022 год были еще такие члены, которые называют себя государствами-спонсорами: