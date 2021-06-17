В Ровненской области пьяный водитель вызвал ужасное ДТП: 2 человека погибли, есть пострадавшие

Вблизи села Михалин, что в Ровненской области, в ночь на 17 июня случилась жуткое ДТП. Пьяный водитель автомобиля Volkswagen Touran не справился с управлением и врезался в деревья. В результате аварии 2 пассажира погибли, еще 3 – пострадали.

Сообщение о ДТП поступило в полицию от медиков 17 июня, примерно в 01:00. Правоохранители отправились на место аварии.

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Детали ужасного ДТП в Ровненской области

На месте происшествия полицейские установили, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Там мужчина врезался в деревья и перевернулся.



На Ровненщине произошло ДТП: 2 погибших, 3 пострадавших / Фото Нацполиции

Есть жертвы и пострадавшие в результате аварии

В результате ДТП 2 пассажира автомобиля, 30-летний и 31-летний жители села Михалин, погибли на месте.

Кроме того, 28-летний рулевой и 2 других пассажиров, 43-летний и 28-летний односельчане, получили ушибы лица и тела, сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Водитель был пьян

Правоохранители также провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. Результат показал 0,81 промилле.

Следователи следственного управления открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения людьми, которые управляют транспорта в нетрезвом состоянии. Водителя автомобиля задержали. Сейчас продолжается досудебное расследование.



Водитель, который вызвал аварию, был пьян / Фото Нацполиции