На Рівненщині п'яний водій спричинив жахливу ДТП: 2 людей загинули, є постраждалі

Поблизу села Михалин, що на Рівненщині, у ніч на 17 червня трапилася жахлива ДТП. П'яний водій автівки Volkswagen Touran не впорався з керування та врізався у дерева. У результаті аварії 2 пасажирів загинули, ще 3 – постраждали.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від медиків 17 червня, приблизно о 01:00. Правоохоронці вирушили на місце аварії.

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Деталі жахливої ДТП на Рівненщині

На місці події поліцейські встановили, що 28-річний водій автомобіля Volkswagen Touran на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Там чоловік врізався у дерева та перекинувся.



На Рівненщині сталася ДТП: 2 загиблих, 3 постраждалих / Фото Нацполіції

Є жертви та постраждалі у результаті аварії

Внаслідок ДТП 2 пасажирів автівки, 30-річний та 31-річний жителі села Михалин, загинули на місці.

Крім того, 28-річний керманич та 2 інших пасажирів, 43-річний та 28-річний його односельці, отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Водій був п'яний

Правоохоронці також провели огляд водія на стан алкогольного сп'яніння. Результат показав 0,81 проміле.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху людьми, які керують транспорту у нетверезому стані. Водія автівки вже затримали. Наразі триває досудове розслідування.



Водій, який спричинив аварію, був п'яний / Фото Нацполіції