Пьяная стрельба: в Бердянске отчим ранил своего пасынка

В Бердянске 18 сентября в больницу попал мужчина с огнестрельной травмой. Впоследствии оказалось, что в него из пистолета попал отчим.

Жуткий инцидент произошел в одном из жилых районов Бердянска, что в Запорожской области.

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Врачи оперативно предоставили мужчине помощь, прооперировав его. Во время операции медики обнаружили и достали пулю от пистолета из брюшной полости пострадавшего.

После этого делом заинтересовались правоохранители. Оперативники провели комплекс мероприятий и установили, что в мужчину стрелял его же отчим.

Установлено, что потерпевший вместе с фигурантом дела употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого отчим выстрелил в пасынка,

– сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Орудие преступления изъято, досудебное расследование продолжается.

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К сожалению, в Украине нередки случаи, когда конфликты решают с помощью оружия. К примеру: