Пьяная стрельба: в Бердянске отчим ранил своего пасынка
Источник:телеграм Департамента уголовного розыска
В Бердянске 18 сентября в больницу попал мужчина с огнестрельной травмой. Впоследствии оказалось, что в него из пистолета попал отчим.
Жуткий инцидент произошел в одном из жилых районов Бердянска, что в Запорожской области.
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Врачи оперативно предоставили мужчине помощь, прооперировав его. Во время операции медики обнаружили и достали пулю от пистолета из брюшной полости пострадавшего.
После этого делом заинтересовались правоохранители. Оперативники провели комплекс мероприятий и установили, что в мужчину стрелял его же отчим.
Установлено, что потерпевший вместе с фигурантом дела употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого отчим выстрелил в пасынка,
– сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Орудие преступления изъято, досудебное расследование продолжается.
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К сожалению, в Украине нередки случаи, когда конфликты решают с помощью оружия. К примеру:
- На столичных Позняках 51-летний киевлянин устроил стрельбу из-за того, что ему сделали замечание. Оказалось, что мужчина пил алкоголь в общественном месте.
- На одной из улиц Черновцов произошла стрельба, пострадать в которой могли дети. У водителей возник спор, который один из них захотел решить выстрелами.