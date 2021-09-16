Стрельба произошла 15 сентября на улице Здолбуновской. Оружие и патроны полицейские изъяли.
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Возмутился из-за замечания
- Очевидцы рассказали, что мужчина таким образом отреагировал на замечание.
- Он выпивал в общественном месте и люди попросили мужчину, что он прекратил.
- Злоумышленник вместо этого начал хаотично стрелять.
- Люди перепугались и позвонили в полицию.
- На место прибыли правоохранители, которые обнаружили что оружие настоящее. Это был пистолет "Форт".
- К счастью, никто не пострадал.
- Сам мужчина причин стрельбы не мог объяснить.
Мужчина устроил стрельбу, потому что ему сделали замечание / Фото полиции Киева
Что грозит злоумышленнику
Мужчине объявили подозрение по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия". Если вину подозреваемого докажут, ему будет грозить тюрьма сроком до 7 лет.
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Над делом работали следователи Дарницкого управления полиции при процессуальном руководстве местной окружной прокуратуры. Продолжаются следственные действия.