Стрельба произошла 15 сентября на улице Здолбуновской. Оружие и патроны полицейские изъяли.

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Возмутился из-за замечания

Очевидцы рассказали, что мужчина таким образом отреагировал на замечание.

Он выпивал в общественном месте и люди попросили мужчину, что он прекратил.

Злоумышленник вместо этого начал хаотично стрелять.

Люди перепугались и позвонили в полицию.

На место прибыли правоохранители, которые обнаружили что оружие настоящее. Это был пистолет "Форт".

К счастью, никто не пострадал.

Сам мужчина причин стрельбы не мог объяснить.

Мужчина устроил стрельбу, потому что ему сделали замечание / Фото полиции Киева

Что грозит злоумышленнику

Мужчине объявили подозрение по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия". Если вину подозреваемого докажут, ему будет грозить тюрьма сроком до 7 лет.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Над делом работали следователи Дарницкого управления полиции при процессуальном руководстве местной окружной прокуратуры. Продолжаются следственные действия.