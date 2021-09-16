Стрілянина сталася 15 вересня на вулиці Здолбунівській. Зброю та набої поліцейські вилучили.

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Обурився через зауваження

  • Очевидці розповіли, що чоловік таким чином відреагував на зауваження.
  • Він випивав у громадському місці і люди попросили чоловіка, що він припинив.
  • Зловмисник натомість почав хаотично стріляти.
  • Люди перелякалися і зателефонували в поліцію.
  • На місце прибули правоохоронці, які виявили що зброя справжня. Це був пістолет "Форт".
  • На щастя, ніхто не постраждав.
  • Сам чоловік причин стрілянини не міг пояснити.

Стріляв у Києві 15 вересня 2021
Чоловік влаштував стрілянину, бо йому зробили зауваження / Фото поліції Києва

Що загрожує зловмисникові

Чоловікові оголосили підозру за статтею "хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме в'язниця терміном до 7 років.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Над справою працювали слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури. Тривають слідчі дії.