Стрілянина сталася 15 вересня на вулиці Здолбунівській. Зброю та набої поліцейські вилучили.
До теми Замість пива – кулі: в Івано-Франківську сталась стрілянина
Обурився через зауваження
- Очевидці розповіли, що чоловік таким чином відреагував на зауваження.
- Він випивав у громадському місці і люди попросили чоловіка, що він припинив.
- Зловмисник натомість почав хаотично стріляти.
- Люди перелякалися і зателефонували в поліцію.
- На місце прибули правоохоронці, які виявили що зброя справжня. Це був пістолет "Форт".
- На щастя, ніхто не постраждав.
- Сам чоловік причин стрілянини не міг пояснити.
Чоловік влаштував стрілянину, бо йому зробили зауваження / Фото поліції Києва
Що загрожує зловмисникові
Чоловікові оголосили підозру за статтею "хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме в'язниця терміном до 7 років.
Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Над справою працювали слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури. Тривають слідчі дії.