Інцидент стався на вулиці Гната Хоткевича. Не знайшов спільної мови один із відвідувачів з адміністрацією закладу.
Раніше У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину: є постраждалі
Конфлікт переріс у бійку, а потім – у стрілянину
Також у конфлікт були начебто залучені чоловіки, які привезли товар. Суперечка дійшла до бійки, після початку якої клієнт бару вийняв травмат і поцілив у свого опонента.
Постраждалий отримав кулю у шию
За попередньою інформацією, потерпілий отримав кулю у шию. Ще до приїзду поліції стрільця жорстко скрутили свідки інциденту. Чоловік заявив, що травматичний пістолет зареєстрований на нього.
Постраждалого доправили до лікарні. На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять розслідування.
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Коротко про останні випадки стрілянини в Україні:
- Схожий випадок стався у Дніпрі 7 вересня. Там у супермаркеті один чоловік вистрелив іншому в шию. Причина – постраждалий начебто не хотів одягати маску.
- У Полтаві 19-річна дівчина прийшла з арбалетом у школу та поранила з нього 2 вчителів.
- На Одещині один із водіїв, що спровокував ДТП, вистрелив в іншого водія із травматичного пістолета.
- 1 вересня жертвою стрілянини на ринку у Миколаєві стала собака. Так жорстоко з нею розправився один з відвідувачів. Його затримали.