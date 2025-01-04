Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира підрозділу 24 окремої механізованої бригади Богдана в інтерв'ю Суспільному.

До теми Хто контролює Часів Яр: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в місті

Чому для росіян важливе захоплення Часового Яру

Богдан розповів, що Часів Яр перебуває на висоті, тому росіяни й намагаються всіма силами захопити це місто.

Це для них дуже важливе місто і в плані військовому, і в політичному, бо це прямі, скажемо так, ворота на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ,

– сказав військовий.

Командир підрозділу 24 ОМБр пояснив, що, окрім людей, у його військовому формуванні також не вистачає боєприпасів, у першу чергу — до артилерії.

"Артилерійських снарядів дуже великий дефіцит. Так само зараз у противника велика перевага в дронах. І дуже критична проблема – це особовий склад: люди, які зараз на позиціях, втомилися, як і морально, як і фізично, їм потрібен відпочинок, потрібна заміна", – пояснив Богдан.

За словами військового, найгірший сценарій щодо Часового Яру – такий самий, як і для інших українських міст, які намагаються захопити окупанти. Але наразі місто тримається, і канал Сіверський Донець – Донбас окупанти не перейшли.

До слова, командир підрозділу 24 ОМБр також розповідав, що проти українських військових у Часовому Яру стоїть ціла дивізія окупантів. До наступу залучено близько 10 тисяч росіян, а на допомогу їм залучили ще мотострілецьку бригаду.