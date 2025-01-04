Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира подразделения 24 отдельной механизированной бригады Богдана в интервью Суспильному.

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Почему для россиян важен захват Часового Яра

Богдан рассказал, что Часов Яр находится на высоте, поэтому россияне и пытаются всеми силами захватить этот город.

Это для них очень важный город и в плане военном, и в политическом, потому что это прямые, скажем так, ворота на Константиновку, Дружковку и Краматорск,

– сказал военный.

Командир подразделения 24 ОМБр объяснил, что, кроме людей, в его военном формировании также не хватает боеприпасов, в первую очередь – к артиллерии.

"Артиллерийских снарядов очень большой дефицит. Так же сейчас у противника большое преимущество в дронах. И очень критическая проблема – это личный состав: люди, которые сейчас на позициях, устали, как и морально, как и физически, им нужен отдых, нужна замена", – объяснил Богдан.

По словам военного, худший сценарий по Часовому Яру – такой же, как и для других украинских городов, которые пытаются захватить оккупанты. Но пока город держится, и канал Северский Донец – Донбасс оккупанты не перешли.

К слову, командир подразделения 24 ОМБр также рассказывал, что против украинских военных в Часовом Яру стоит целая дивизия оккупантов. К наступлению привлечено около 10 тысяч россиян, а на помощь им привлекли еще мотострелковую бригаду.