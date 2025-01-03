Він зазначає, що проти однієї української бригади на цьому напрямку стоїть ціла дивізія росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Яка ситуація в Часовому Яру

За словами командира підрозділу 24-ї ОМБр, поблизу Часового Яру до наступу залучено близько 10 тисяч росіян. Окрім цього, для допомоги до дивізії приєднується мотострілецька бригада.

Богдан додає, що всі шляхи евакуації та доставки боєприпасів перебувають під вогневим контролем російської армії. Наразі обороняти місто досить складно, але можливо.

Й у руїнах можна оборонятися, просто над цим треба попрацювати: готувати будівлі, окопуватись, вкапуватись, облаштовувати все. Все залежить від хитрості, інженерного обладнання,

– каже Богдан.

Він зауважує, що в цій ситуації українським військам вигідніше тримати оборонний бій, адже в них є перевага у вигляді каналу, який ускладнює пересування росіян і застосування бронетехніки.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому Росія настільки прагне захопити Часів Яр. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, місто стоїть на височині, звідки відкривається дорога на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вона є однією з найбільших на Донеччині та має вирішальне значення для оборони області.