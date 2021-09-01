Попередньо відомо, що тварина була безпритульною. Інцидент трапився 1 вересня.
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Невідомий на ринку посеред дня вбив собаку
У поліції розповіли, що про стрілянину на ринку повідомили громадяни. Вони розповіли, що на території продовольчого ринку на проспекті Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов.
Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисник стріляв на території ринку "Юліана". На жаль, від отриманих ушкоджень тварина загинула.
Поліцейські встановили особу зловмисника,
– розповіли в Нацполіції.
Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення. Тривають слідчі дії.
Щоб довести провину зловмисника, за інформацією ЗМІ, поліція вилучила тіло собаки. Згодом його передадуть лікарю, який має вийняти кулю. Вона може знадобитись у суді.
Поліція затримала злочинця
Місцеве видання "Новости N", посилаючись на зоозахисників, повідомило, що чоловіка затримала поліція. Попередньо відомо, що коли правоохоронці прибули до будинку підозрюваного – він відмовився відривати двері. Тому на місце його проживання прибули співробітники спецпідрозділу, які й затримали чоловіка.
За неперевіреною інформацією, чоловік був п'яний. Про це виданню розповіли очевидці.
Поліція затримала чоловіка, який міг стріляти в собаку
Коротко про останні стрілянини в Україні
- У ніч з 28 на 29 серпня у Дніпрі 23-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичного пістолета. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей. Стрілка затримали. Поліція розслідує справу.
- 22 серпня у Василькові, що на Київщині, 2 чоловіків не поділили місце у пересувному цирку. Сварка переросла у стрілянину, адже обоє учасників конфлікту приїхали на виставу із травматичною зброєю. Куля потрапила у стегно одного зі стрілків.
- 17 серпня на Херсонщині чоловік на полі погрожував працівникам, пошкодив сільськогосподарську техніку та стріляв з карабіну. Чоловік був раніше судимим.