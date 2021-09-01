Попередньо відомо, що тварина була безпритульною. Інцидент трапився 1 вересня.

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Невідомий на ринку посеред дня вбив собаку

У поліції розповіли, що про стрілянину на ринку повідомили громадяни. Вони розповіли, що на території продовольчого ринку на проспекті Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов.

Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисник стріляв на території ринку "Юліана". На жаль, від отриманих ушкоджень тварина загинула.

Поліцейські встановили особу зловмисника,

– розповіли в Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення. Тривають слідчі дії.

Щоб довести провину зловмисника, за інформацією ЗМІ, поліція вилучила тіло собаки. Згодом його передадуть лікарю, який має вийняти кулю. Вона може знадобитись у суді.

Поліція затримала злочинця

Місцеве видання "Новости N", посилаючись на зоозахисників, повідомило, що чоловіка затримала поліція. Попередньо відомо, що коли правоохоронці прибули до будинку підозрюваного – він відмовився відривати двері. Тому на місце його проживання прибули співробітники спецпідрозділу, які й затримали чоловіка.

За неперевіреною інформацією, чоловік був п'яний. Про це виданню розповіли очевидці.



Поліція затримала чоловіка, який міг стріляти в собаку

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