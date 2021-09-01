Предварительно известно, что животное было беспризорным. Инцидент произошел 1 сентября.

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Неизвестный на рынке посреди дня убил собаку

В полиции рассказали, что о стрельбе на рынке сообщили граждане. Они рассказали, что на территории продовольственного рынка на проспекте Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел.

Местные СМИ пишут, что злоумышленник стрелял на территории рынка "Юлиана". К сожалению, от полученных повреждений животное погибло.

Полицейские установили личность злоумышленника,

– рассказали в Нацполиции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Чтобы доказать вину злоумышленника, по информации СМИ, полиция изъяла тело собаки. Впоследствии его передадут врачу, который должен вынуть пулю. Она может понадобиться в суде.

Полиция задержала преступника

Местное издание "Новости N", ссылаясь на зоозащитников, сообщило, что мужчину задержала полиция. Предварительно известно, что когда правоохранители прибыли к дому подозреваемого – он отказался отрывать дверь. Поэтому на место его проживания прибыли сотрудники спецподразделения, которые и задержали мужчину.

По непроверенной информации, мужчина был пьян. Об этом изданию рассказали очевидцы.



Полиция задержала мужчину, который мог стрелять в собаку

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