Про це розповіла речниця поліції Полтавської області Алла Ставицька. Вона зазначила, що слідчий повідомив про підозру дівчині 7 вересня.

Раніше У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів

Дівчина може опинитись за ґратами на термін до 15 років

Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

Підозрювана навчалась у початкових класах у цій школі

Зазначимо, що стрілянина в полтавській школі №11 сталась 6 вересня під час другого уроку. Дівчина, яка в початкових класах вчилась у цьому закладі, заходила в класи та стріляла з арбалета. Поранення отримали двоє педагогів.

Заступниці директора травмувало руку, а вчительці – спину. Правоохоронці проводять розслідування жахливого випадку. Зокрема, зброю віддали на експертизу.

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Зверніть увагу! Раніше у соцмережах повідомили, що підозрювана хотіла убити конкретного вчителя. Її мотиви та обставини злочину вивчають правоохоронці.