Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Полтавской области Алла Ставицкая. Она отметила, что следователь сообщил о подозрении девушке 7 сентября.

Ранее В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей

Девушка может оказаться за решеткой на срок до 15 лет

Санкция статьи предусматривает наказание – от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Подозреваемая училась в начальных классах в этой школе

Отметим, что стрельба в полтавской школе №11 произошла 6 сентября во время второго урока. Девушка, которая в начальных классах училась в этом заведении, заходила в классы и стреляла из арбалета. Ранения получили двое педагогов.

У заместителя директора травмирована рука, а у учительницы – спина. Правоохранители проводят расследование ужасного случая. В частности, оружие отдали на экспертизу.

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Обратите внимание! Ранее в соцсетях сообщили, что подозреваемая хотела убить конкретного учителя. Ее мотивы и обстоятельства преступления изучают правоохранители.