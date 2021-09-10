Инцидент произошел на улице Гната Хоткевича. Не нашел общего языка один из посетителей с администрацией заведения.

Ранее В Днепре мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие

Конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу

Также в конфликт якобы были вовлечены мужчины, которые привезли товар. Спор дошел до драки, после наступления которой клиент бара вынул травмат и попал в своего оппонента.

Пострадавший получил пулю в шею

По предварительной информации, потерпевший получил пулю в шею. Еще до приезда полиции стрелка жестко скрутили свидетели инцидента. Мужчина заявил, что травматический пистолет зарегистрирован на него.

Пострадавшего доставили в больницу. На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят расследование.

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