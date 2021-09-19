П'яна стрілянина: у Бердянську вітчим поранив свого пасинка

У Бердянську 18 вересня до лікарні потрапив чоловік з вогнепальною травмою. Згодом виявилося, що у нього з пістолета поцілив вітчим.

Моторошний інцидент стався в одному з житлових районів Бердянська, що у Запорізькій області.

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Лікарі оперативно надали чоловіку допомоги, прооперувавши його. Під час операції медики виявили та дістали кулю від пістолета з черевної порожнини потерпілого.

Після цього справою зацікавилися правоохоронці. Оперативники провели комплекс заходів та встановили, що у чоловіка стріляв його ж вітчим.

Наразі встановлено, що потерпілий спільно з фігурантом справи вживали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, під час якого вітчим здійснив постріл у пасинка,

– повідомили у Департаменті карного розшуку.

Наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Знаряддя злочину вилучено, досудове розслідування триває.

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На жаль, в Україні нерідко трапляються випадки, коли конфлікти вирішують за допомогою зброї. До прикладу: