Інцидент трапився близько 20 години 17 вересня. В одній з машин у салоні перебували троє дітей і двоє дорослих.

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Суперечка на перехресті

Поліція попередньо встановила: на перехресті між водіями Daewoo Lanos і Volkswagen Bora виникла суперечка. Кермувальник останньої почав переслідувати опонента під час руху і стріляв по авто.

У Lanos на той момент перебували троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Порівнявшись із автомобілем потерпілих, нападник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав собі.



У салоні Lanos перебували троє дітей

Від пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей праворуч. На щастя, ніхто з дітей і дорослих не постраждав.

Поліція швидко встановила нападника: ним виявився 22-річний буковинець, його одразу ж затримали. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметра та автомобіль.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 – Хуліганство.

Нападнику може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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