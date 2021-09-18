Інцидент трапився близько 20 години 17 вересня. В одній з машин у салоні перебували троє дітей і двоє дорослих.
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Суперечка на перехресті
Поліція попередньо встановила: на перехресті між водіями Daewoo Lanos і Volkswagen Bora виникла суперечка. Кермувальник останньої почав переслідувати опонента під час руху і стріляв по авто.
У Lanos на той момент перебували троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Порівнявшись із автомобілем потерпілих, нападник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав собі.
У салоні Lanos перебували троє дітей
Від пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей праворуч. На щастя, ніхто з дітей і дорослих не постраждав.
Поліція швидко встановила нападника: ним виявився 22-річний буковинець, його одразу ж затримали. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметра та автомобіль.
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 – Хуліганство.
Нападнику може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
Стрілянина внаслідок агресії: останні події в Україні
- Схожа ситуація сталася у Києві 17 вересня. Між водієм і пасажиром іншого авто виник конфлікт. Вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Раптом пасажир витягнув пістолет і вистрелив у авто водія.
- У столиці 15 вересня киянин влаштував стрілянину через зауваження. Він розпивав алкоголь, що не сподобалося оточенню. Сварку чоловік вирішив закінчити стріляниною.
- В Одеській області 5 вересня сталася ДТП, яка завершилася стріляниною. Nissan Primera та BMW X5 не змогли розминутися і тоді один із водіїв витягнув травматичний пістолет та вистрілив в іншого.