Стрілянина сталася на Газопровідній вулиці 15 вересня. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через інцидент.

До теми У Києві чоловік влаштував стрілянину, бо йому зробили зауваження

Стріляв, бо хотів їхати першим

34-річний пасажир посварився з водієм іншого авто на дорозі. Спочатку вони просто сперечались, хто проїде першим. Тоді вже між чоловіками виник конфлікт.



Чоловіки посварилися, бо обоє хотіли їхати першими / Фото Нацполіції Києва

Під час сварки пасажир витягнув пістолет і вистелив у двері автівки свого опонента. Водій натомість зателефонував у поліцію. Коли правоохоронці прибули, то бачили слід від кулі на легковику. На щастя, з людей ніхто не постраждав.



Згодом один із них почав стріляти / Фото Нацполіції Києва

Зловмисник стріляв з травматичного пістолета. Зброю вилучили та відправили на експертизу. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Пістолет вилучили та відправили на експертизу / Фото Нацполіції Києва

Пасажира авто затримали за статтею "хуліганство". Наразі слідчі під керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманому підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.