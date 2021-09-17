Стрельба произошла на Газопроводной улице 15 сентября. Полицейские открыли уголовное производство из-за инцидента.

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Стрелял, потому что хотел ехать первым

34-летний пассажир поссорился с водителем другого авто на дороге. Сначала они просто спорили, кто проедет первым. Тогда уже между мужчинами возник конфликт.

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Мужчины поссорились, потому что оба хотели ехать первыми / Фото Нацполиции Киева

Во время ссоры пассажир вытащил пистолет и выстелил в дверь машины своего оппонента. Водитель вместо этого позвонил в полицию. Когда правоохранители прибыли, то увидели след от пули на легковушке. К счастью, из людей никто не пострадал.

Стрілянина Київ Сварка Хотіли першими їхати 17 вересня 2021
Впоследствии один из них начал стрелять / Фото Нацполиции Киева

Злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Пистолет изъяли и отправили на экспертизу / Фото Нацполиции Киева

Пассажира авто задержали по статье "хулиганство". Сейчас следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному подозрение. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.