Пьяная украинка догола разделась перед чешской полицией

В чешском городе Пльзень случился курьезный инцидент. Женщина хлебнула лишнего и разделась догола перед правоохранителями. Оказалось, что это – гражданка Украины.

Это произошло утром в среду, 21 июля. Патрулируя центр города, правоохранители заметили женщину, которая спала на скамейке на Американском проспекте.

Читайте также Стадо коров помогло полиции задержать пьяного водителя на Житомирщине: видео

Женщина вела себя странно

Ее лицо было окровавлено, поэтому полицейские решили убедиться, все ли в порядке. Женщина вела себя очень агрессивно, когда ее разбудили. Она отказывалась предъявить документы и ругалась. Когда украинка увидела, что приближаются другие правоохранители, то начала раздеваться. Постепенно она сняла с себя всю одежду и разбросал его вокруг.

Полиция решила отвезти иностранку в участок. Когда ее посадили в автомобиль, она начала падать в обморок. На место вызвали спасателей, когда они прибыли, женщина пришла в себя и снова начала сыпать оскорблениями.

Инцидент с украинцем-дебоширом в Польше

В июне 8 польских патрульных не могли задержать украинца в Варшаве. Он нападал на них с огнетушителем и активно сопротивлялся.

Правоохранителей вызвали местные после того, как мужчина за рулем авто ездил по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.

Унять украинца удалось только медикам. В больнице ему вкололи успокоительное. Пока неизвестно, находился ли он в состоянии опьянения.

Украинку осмотрели медики. Выяснилось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая это, ее отправили в вытрезвитель.