Это произошло утром в среду, 21 июля. Патрулируя центр города, правоохранители заметили женщину, которая спала на скамейке на Американском проспекте.

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Женщина вела себя странно

Ее лицо было окровавлено, поэтому полицейские решили убедиться, все ли в порядке. Женщина вела себя очень агрессивно, когда ее разбудили. Она отказывалась предъявить документы и ругалась. Когда украинка увидела, что приближаются другие правоохранители, то начала раздеваться. Постепенно она сняла с себя всю одежду и разбросал его вокруг.

Полиция решила отвезти иностранку в участок. Когда ее посадили в автомобиль, она начала падать в обморок. На место вызвали спасателей, когда они прибыли, женщина пришла в себя и снова начала сыпать оскорблениями.

Обратите внимание! Украинку осмотрели медики. Выяснилось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая это, ее отправили в вытрезвитель.

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