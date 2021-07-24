Это произошло утром в среду, 21 июля. Патрулируя центр города, правоохранители заметили женщину, которая спала на скамейке на Американском проспекте.
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Женщина вела себя странно
Ее лицо было окровавлено, поэтому полицейские решили убедиться, все ли в порядке. Женщина вела себя очень агрессивно, когда ее разбудили. Она отказывалась предъявить документы и ругалась. Когда украинка увидела, что приближаются другие правоохранители, то начала раздеваться. Постепенно она сняла с себя всю одежду и разбросал его вокруг.
Полиция решила отвезти иностранку в участок. Когда ее посадили в автомобиль, она начала падать в обморок. На место вызвали спасателей, когда они прибыли, женщина пришла в себя и снова начала сыпать оскорблениями.
Инцидент с украинцем-дебоширом в Польше
- В июне 8 польских патрульных не могли задержать украинца в Варшаве. Он нападал на них с огнетушителем и активно сопротивлялся.
- Правоохранителей вызвали местные после того, как мужчина за рулем авто ездил по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.
- Унять украинца удалось только медикам. В больнице ему вкололи успокоительное. Пока неизвестно, находился ли он в состоянии опьянения.