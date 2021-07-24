П'яна українка догола роздяглася перед чеською поліцією
Джерело:Novinky.cz
У чеському місті Плзень трапився курйозний інцидент. Жінка хильнула зайвого й роздяглася догола перед правоохоронцями. Виявилося, що це – громадянка України.
Це сталося зранку у середу, 21 липня. Патрулюючи центр міста, правоохоронці помітили жінку, яка спала на лавці на Американському проспекті.
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Жінка поводилася дивно
Її обличчя було закривавлене, тож поліцейські вирішили пересвідчитися, чи все гаразд. Жінка поводилася дуже агресивно, коли її розбудили. Вона відмовлялася пред'явити документи й лаялася. Коли українка побачила, що наближаються інші правоохоронці, то почала роздягатися. Поступово вона зняла з себе весь одяг і розкидала його навколо.
Поліція вирішила відвезти іноземку до відділку. Коли її посадили в автомобіль, вона почала непритомніти. На місце викликали рятувальників, коли вони прибули, жінка отямилася й знову почала сипати образами.Зверніть увагу!
Інцидент з українцем-дебоширом у Польщі
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