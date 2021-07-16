Інцидент трапився 15 липня близько 20:00 у Новограді-Волинському. Нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля Mercedes Vito.
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Втікаючи, водій скоїв ДТП
Поліцію повідомили, що на парковці біля одного із магазинів перебуває чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Коли патрульні прибули на місце, аби перевірити цю інформацію, чоловік кинувся втікати. Правоохоронці вирушили за ним. Водій не реагував на вимоги зупинитися й провокував небезпечні ситуації.
Ба більше, учасники погоні ледь не травмувалися через зіткнення автомобілів, коли водій мінівена різко загальмував. Врятувала лише моментальна реакція правоохоронців. Втім, навіть це не зупинило порушника й він продовжив свою втечу.
Що відомо про водія-порушника
- Він є 41-річним жителем села Красилівки. Лікарі підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння – рівень алкоголю у крові сягав аж 3,11 проміле.
- Поліцейські вже зупиняли цього чоловіка у січні 2021 року. Тоді він звернувся до суду, в результаті відповідальності вдалося уникнути.
- Ще одне порушення водій скоїв у квітні. Напередодні, 15 липня, суд призначив йому штраф та позбавив права керувати. Проте відповідна постанова ще не встигла набути чинності.
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Що загрожує водію
Правоохоронці вилучили авто у чоловіка та оформили на нього нові матеріали одразу за кількома статтями. Мовиться, зокрема, про:
- невиконання вимог про зупинку;
- порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів;
- керування авто у стані алкогольного сп'яніння;
- злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.