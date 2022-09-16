Пьяный "вагнеровец" набросился с кулаками и матами на росгвардейцев в Воронеже

"Вторая армия мира" продолжает поражать уровнем интеллектуальных способностей своих солдат. Пьяный "вагнеровец" устроил скандал в гостинице и напал на служащих российской гвардии.

Порой путинские воины, не разобравшись в ситуации, начинают "бить по своим". Однако инцидент с нападением солдата на росгвардейцев произошел не на поле боя, а в отеле в Воронеже.

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Мой позывной "Марлин", я тебя лично распью

В соцсетях появилась информация, что пьяный мужчина с шевроном, похожим на ППК "Вагнер", устроил скандал в гостинице в Воронеже. Администрация решила вызвать росгвардию, однако неадекватный "вагнеровец" начал угрожать военнослужащим.

Выяснилось, что ориентировочно 12 сентября "вагнеровец" вернулся из псевдореспублики. Оккупант угрожал одному из росгвардицев и сказал, что засунет палку в задний проход. Также он задал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?" – а потом сам на него ответил: что якобы "защищал россию".

Сам захватчик, по имени Андрей, заявил, что его позывной "Марлин" и он из спецгруппы 136-го полка.

Арест пьяного "вагнеровца"

На видео видно, как путинский солдат бьет сотрудника, а потом его самого заваливают на пол, бьют дубинкой, ногами, а потом одевают наручники.

Видео схватки "вагнеровца" и росгвардии (осторожно есть нецензурная лексика)

В машине по дороге в участок у него нашли 476 патронов калибра 9 на 19 миллиметров.

Напомним , в Белгородской области пьяные солдаты переехали авто местного жителя : он снял это по телефону.

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