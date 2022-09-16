За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, лише одиниці з сотень терористів та колаборантів насправді розуміють, що у росії їм може бути непереливки. Особливо це стосується тих осіб, які обіймали важливі "посади" у так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Аби бути впевненим у тому, що навіть у випадку втечі до росії, зрадники України не зможуть оперувати награбованими мільйонами та й взагалі навряд виживуть, треба згадати попередній досвід десятків ватажків терористичних бандформувань.

У росії вижили лише янукович та представники його влади

Якщо аналізувати життя колишніх українських політиків чи проросійських терористів у росії, то можна дійти висновків, що можливість хоч якось умовно комфортно житти отримали лише колишній президент України віктор янукович та його поплічники. кремль змусив експосадовців передати росіянам контроль над багатьма підприємствами, віддати їм левову частку грошей, після чого просто дозволив мешкати у росії.

Всіх цих януковичів, захарченок, азарових та курченків не ліквідували лише через те, що путін планував повернути їх в Україну після захоплення нашої держави. Схоже, ці плани збереглися аж до 2022 року, адже того ж експрезидента-втікача не просто так возили до Мінська на початку повномасштабного вторгнення.

Втім, порівнювати діячів, які обіймали керівні посади в Україні, із гауляйтерами неіснуючих квазіреспублік, геть недоречно, адже навіть кремлівським недоумкам не прийшло у голову зробити щось типу "влади Харківщини у вигнанні". Та й масштаби особистостей пасічника, пушиліна та їх поплічників ніяк не співставиш із тим самим януковичем.

Натомість доля кожного ватажка бандформувань з Донеччини та Луганщини у росії спіткала лиха доля. Фактично єдиним, хто залишився "на плаву", є павло губарєв, якого у 2016-му році вирішили так само приберегти для подальшого використання, і який несподіванно з'явився в Україні після повномасштабного нападу. Однак зробити його якимось бойовим героєм "новоросії" пропагандисти не змогли, а замість "Діда Мороза" "посаду" на окупованих територіях отримала його дружина. Бо на відміну від свого чоловіка має ай-к'ю, вищий за 30.

Доля всіх інших бойовиків, які у 2014-му очолювали сепаратистський рух, була набагато менш позитивною.

Спитають із кожного

8 років панування росії на Донбасі показали, що куратори квазіреспублік здатні нещадно ліквідувати будь-кого, хто стає для них невигідним або зайвим. Як тільки окупанти почали перетворювати захоплені території Донеччини та Луганщини на клоаки для власного збагачення, були ліквідовані ідейні бойовики типу "бетмена", мозгового, кононова, "боцмана" та багатьох інших колаборантів. Саме так було знищено та ліквідовано загін "Восток", а всі козацькі формування притиснули до нігтя та змусили повернутися до своїх Ростовів.

Ті ж зрадники України, які все ж таки втекли у росію з дозволю своїх кураторів, також отримали кулю в голову – як ватажок "Оплоту" євген жилін. Чи сіли у тюрму – як поплічник захарченка олександр тимофєєв – людину, яка була найбільш наближеною до керівника "ДНР", тотально розкуркуляли, після чого звинуватили у крадіжці мільярдів рублів та відправили за ґрати. Так само сталося й із плотницьким, якого хоч і змістили з "посади" у більш м'який спосіб, ніж захарченка, але при цьому тотально "роздягли" вже у росії. Про його наразі нічого невідомо, але у "Коливана" точно не залишилося мільйонів, які він отримав за рахунок розграбування Луганщини.

Втім, ситуація у 2014-2021 роках суттєво відрізняється від нинішньої. Бо тоді росія не програвала у війні з шаленим тріском. Зараз вищому військово-політичному керівництву кремля дуже необхідно знайти зрадників, на яких можна повісити провал та покарати за нього. І ватажки квазіреспублік у цьому списку "зрадників" точно будуть, про що свідчить доля сальдо. Безвідносно того, чи їх ліквідують десь у Донецьку-Луганську, чи показово посадять у росії.