По данным источников 24 канала в спецслужбах, только единицы из сотен террористов и коллаборантов на самом деле понимают, что в россии им может не поздоровиться. Особенно это касается тех лиц, которые занимали важные "должности" в так называемых "днр" и "лнр".

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Чтобы быть уверенным в том, что даже в случае побега в россию, предатели Украины не смогут оперировать награбленными миллионами и вообще вряд ли выживут, нужно вспомнить предыдущий опыт десятков вожаков террористических бандформирований.

В россии выжили только янукович и представители его власти

Если анализировать жизнь бывших украинских политиков или пророссийских террористов в россии, то можно сделать выводы, что возможность хоть как-то условно комфортно жить получили только бывший президент Украины виктор янукович и его приспешники. Кремль заставил экс-чиновников передать россиянам контроль над многими предприятиями, отдать им львиную долю денег, после чего просто позволил жить в россии.

Всех этих януковичей, захарченок, азаровых и курченко не ликвидировали только потому, что путин планировал вернуть их в Украину после захвата нашего государства. Похоже, эти планы сохранились вплоть до 2022 года, ведь того же беглого экс-президента не просто так возили в Минск в начале полномасштабного вторжения.

Впрочем, сравнивать деятелей, занимавших руководящие должности в Украине, с гауляйтерами несуществующих квазиреспублик, совершенно неуместно, ведь даже кремлевским болванам не пришло в голову сделать что-то типа "власти Харьковщины в изгнании". Да и масштабы личностей пасичника, пушилина и их приспешников никак не сопоставишь с тем же януковичем.

Зато судьба каждого главаря бандформирований из Донбасса и Луганщины в россии постигла беда. Фактически единственным, кто остался "на плаву", является павел губарев, которого в 2016 году решили так же приберечь для дальнейшего использования, и который неожиданно появился в Украине после полномасштабного нападения. Однако сделать его каким-то боевым героем "новороссии" пропагандисты не смогли, а вместо "Деда Мороза" "должность" на оккупированных территориях получила его жена. Ибо в отличие от своего мужа имеет ай-кью выше 30.

Судьба всех других боевиков, в 2014-м возглавлявших сепаратистское движение, была гораздо менее положительной.

Спросят с каждого

8 лет господства россии на Донбассе показали, что кураторы квазиреспублик способны беспощадно ликвидировать любого, кто становится для них невыгодным или лишним. Как только оккупанты начали превращать захваченные территории Донетчины и Луганщины в клоаки для собственного обогащения, были ликвидированы идейные боевики типа "бетмена", мозгового, кононова, "боцмана" и многих других коллаборантов. Именно так был уничтожен и ликвидирован отряд "Восток", а все казачьи формирования прижали и заставили вернуться в свои Ростовы.

Те же предатели Украины, которые все же сбежали в россию с разрешением своих кураторов, также получили пулю в голову – как главарь "Оплота" евгений жилин. Или сели в тюрьму – как приспешник захарченко александр тимофеев – человека, который был наиболее приближен к руководителю "днр", тотально раскулачили, после чего обвинили в краже миллиардов рублей и отправили за решетку. Так же произошло и с плотницким, которого хоть и сместили с "должности" более мягким способом, чем захарченко, но при этом тотально "раздели" уже в россии. О нем пока ничего не известно, но у "Коливана" точно не осталось миллионов, которые он получил за счет разграбления Луганской области.

Впрочем, ситуация в 2014-2021 годах существенно отличается от нынешней. Ибо тогда россия не проигрывала в войне с бешеным треском. Сейчас высшему военно-политическому руководству кремля очень нужно найти предателей, на которых можно повесить провал и наказать за него. И главари квазиреспублик в этом списке "изменников" точно будут, о чем говорит судьба сальдо. Безотносительно того, ликвидируют ли их где-то в Донецке-Луганске, показательно ли посадят в россии.